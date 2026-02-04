Balıkesir'de AK Parti binasına taşlı saldırı

Dün akşam saatlerinde AK Parti ilçe teşkilatına ait binanın camları kırıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, saldırıyı kınayarak yazılı açıklama yaptı.

Aydemir, taşlı saldırının yalnızca bir binaya değil, demokrasiye, siyasetin meşru zeminine ve millet iradesine yapıldığını belirtti.

Saldırının, tahammülsüzlüğün ve provokasyonun hangi noktaya vardığını açıkça gösterdiğini söyledi.

İl Başkanı Aydemir, "Demokrasiye uzanan her elin karşısında; hukuk, devlet aklı ve AK Parti’nin kararlı duruşu vardır" dedi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.