Gündem
AA 04.02.2026 09:33

Uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 19’u yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya da bulunuyor.

Uyuşturucu soruşturması: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya da gözaltına alındı.

6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 9 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Hatice Kuzu, Selin Özgeçici ve Tuana Salih İyigör'ün ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.

