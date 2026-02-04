Duman 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.02.2026 10:40

Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken'de

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 211 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken'de
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 211, Ovacık'ta 210, Hakkari'de 200, Ergan'da 195, Kartalkaya'da 180, Nemrut'ta 164, Yıldızdağı'nda 152, Sarıkamış'ta 149, Kümbet'te 131, Konaklı'da 128, Uludağ'da 120, Yedi Kuyular'da 105, Yalnızçam'da 104, Erciyes'te 92, Murat Dağı'nda 88, Keltepe'de 72, Davraz'da 68, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Ilgaz'da 58, Hesarek'te 38, Gevaş Abalı'da 34, Denizli ve Süleymaniye'de 32, Hazarbaba'da 25, Kartepe'de 19, Mersivan'da 12, Akdağ'da 8 ve Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugünün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
Palandöken Kar Yağışlı -7 -7
Hakkari Kar Yağışlı -5 -2
Ergan Parçalı Bulutlu -8 -4
Kartalkaya Sisli -9 2
Nemrut Parçalı Bulutlu -4 -4
Yıldızdağı Parçalı Bulutlu -6 -2
Sarıkamış Kar Yağışlı -8 -4
Konaklı Kar Yağışlı -7 -5
Uludağ Parçalı Bulutlu -6 6
Yalnızçam Kar Yağışlı -5 -5
Erciyes Parçalı Bulutlu -10 -1
Murat Dağı Az Bulutlu -7 5
Keltepe Parçalı Bulutlu -7 2
Davraz Sisli -7 5
Çambaşı Hafif Kar Yağışlı -4 -2
Ilgaz Parçalı Bulutlu -12 0
Hesarek Parçalı Bulutlu -9 -6
Gevaş Abalı Kar Yağışlı -4 0
Denizli Parçalı Bulutlu -6 5
Mersivan Karla Karışık Yağmurlu -5 3
Kartepe Parçalı Bulutlu -3 6
Akdağ Parçalı Bulutlu -4 0
Salda Sisli -4 8
ETİKETLER
Meteoroloji Palandöken
Sıradaki Haber
1,5 milyar lira değerinde 116 bin kaçak kol saati ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Rekabet Kurulu'ndan Google hakkında soruşturma kararı
11:52
Soykırımcı İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişlerde Filistinlilere ağır şartlar getirdi
11:47
Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılacak hasta ve yaralı tahliyesi askıya alındı
11:54
Küresel ısınmanın yıkıcı etkisi: 2026 felaketlerle başladı
11:38
6 yaşındaki çocuğu öldüren kağıt toplayıcısının cezası kesinleşti
11:54
Antakya'nın tarihi çarşısı ayağa kalkıyor
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ