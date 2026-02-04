Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken'de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 211, Ovacık'ta 210, Hakkari'de 200, Ergan'da 195, Kartalkaya'da 180, Nemrut'ta 164, Yıldızdağı'nda 152, Sarıkamış'ta 149, Kümbet'te 131, Konaklı'da 128, Uludağ'da 120, Yedi Kuyular'da 105, Yalnızçam'da 104, Erciyes'te 92, Murat Dağı'nda 88, Keltepe'de 72, Davraz'da 68, Yıldıztepe'de 65, Çambaşı'nda 61, Ilgaz'da 58, Hesarek'te 38, Gevaş Abalı'da 34, Denizli ve Süleymaniye'de 32, Hazarbaba'da 25, Kartepe'de 19, Mersivan'da 12, Akdağ'da 8 ve Salda'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugünün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: