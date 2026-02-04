Duman 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.02.2026 11:58

Rekabet Kurulu'ndan Google hakkında soruşturma kararı

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük (Google) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan Google hakkında soruşturma kararı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulca başlatılan Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi'nde edinilen bulgular kapsamında Eylül 2018 tarihli Google Android kararı sonrası Google ile mobil cihaz üreticileri arasında oluşan mevcut sözleşme yapısının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık oluşturabileceği endişesinin ortaya çıktığı belirtildi.

Endişe konusu davranışlara işaret edilen açıklamada, "Bu davranışlar arasında, 'Google Arama' parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, 'Google Chrome' ve 'Google Sesli Asistan' gibi Google'ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama'ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması, 'Google Chrome' tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması, işletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması gibi hususlar yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirket ile cihaz üreticileri arasındaki sözleşme ilişkisi çerçevesinde şekillenen bu endişelerin yanı sıra Android uygulama geliştiricilerini etkileyen "Android Geliştirici Doğrulama Programı" kapsamında Google'ın yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişikliklerinin de inceleme kapsamına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu değişikliklerle geliştiricilere yönelik birtakım yükümlülüklerin öngörüldüğü tespit edilmiş olup, Google'ın bu politikasının rekabet ihlali olup olmadığı değerlendirilecek. Bu bağlamda Kurul kararıyla, Google'ın cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı vasıtasıyla kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu Google
Sıradaki Haber
"OMNEX 2026" Türk ürünlerine ilgiyi artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Soykırımcı İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişlerde Filistinlilere ağır şartlar getirdi
11:47
Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılacak hasta ve yaralı tahliyesi askıya alındı
11:54
Küresel ısınmanın yıkıcı etkisi: 2026 felaketlerle başladı
11:38
6 yaşındaki çocuğu öldüren kağıt toplayıcısının cezası kesinleşti
11:54
Antakya'nın tarihi çarşısı ayağa kalkıyor
11:35
Ağrı'da kışın ortasında leylek sürprizi
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ