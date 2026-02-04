Rekabet Kurulu'ndan Google hakkında soruşturma kararı

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulca başlatılan Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi'nde edinilen bulgular kapsamında Eylül 2018 tarihli Google Android kararı sonrası Google ile mobil cihaz üreticileri arasında oluşan mevcut sözleşme yapısının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a aykırılık oluşturabileceği endişesinin ortaya çıktığı belirtildi.

Endişe konusu davranışlara işaret edilen açıklamada, "Bu davranışlar arasında, 'Google Arama' parçacığına ilişkin fiili münhasırlık etkisi, 'Google Chrome' ve 'Google Sesli Asistan' gibi Google'ın belirli hizmetleri aracılığıyla Google Arama'ya geniş çerçevede varsayılan avantajı sağlanması, 'Google Chrome' tarayıcısına çeşitli avantajlar sağlanması, işletim sistemini lisanslayan cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan yeni bir işletim sistemi geliştirmesi veya Android açık kaynak kodunu temel alan üçüncü taraf işletim sistemini cihazlarında kullanmasının yasaklanması gibi hususlar yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şirket ile cihaz üreticileri arasındaki sözleşme ilişkisi çerçevesinde şekillenen bu endişelerin yanı sıra Android uygulama geliştiricilerini etkileyen "Android Geliştirici Doğrulama Programı" kapsamında Google'ın yakın tarihte gerçekleştirdiği bazı politika değişikliklerinin de inceleme kapsamına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu değişikliklerle geliştiricilere yönelik birtakım yükümlülüklerin öngörüldüğü tespit edilmiş olup, Google'ın bu politikasının rekabet ihlali olup olmadığı değerlendirilecek. Bu bağlamda Kurul kararıyla, Google'ın cihaz üreticileriyle imzaladığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı vasıtasıyla kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.