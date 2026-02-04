MİA, "Türkiye-Afrika Stratejik Diyaloğu" programı düzenleyecek

MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akademinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinliğe ilişkin detayları paylaştı.

Savunma ve güvenlik perspektifi ön planda

Köse, Ankara’da icra edilecek programda, Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik boyutlarının yanı sıra savunma ve güvenlik perspektifinin de kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirtti.

Türkiye ve Afrika kıtasından uzmanlar, akademisyenler ve üst düzey konukların katılımıyla gerçekleştirilecek olan diyalog programında; bölgesel güvenlik sorunları, savunma sanayii iş birlikleri ve stratejik ortaklıkların geleceği gibi kritik başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.