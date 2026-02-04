Duman 7.4ºC Ankara
AA 04.02.2026 13:05

Depremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretime devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ahırı yıkılan ve hayvanları telef olan Adıyamanlı besici Sait Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hayvan desteğiyle sürüsünü yeniden oluşturdu.

Depremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretime devam ediyor
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Bozhöyük köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Aslan, depremlerde iki katlı ahırının çökmesi sonucu 60 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Sürüsünü tamamen kaybeden Aslan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremzede besicilere sağlanan hayvan desteğinden yararlandı.

Depremde telef olan hayvan sayısı kadar koyun verilen Aslan, zamanla doğan yavrularla birlikte sürüsündeki hayvan sayısını artırdı.

Aslan, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu dile getirdi.

Depremde hayvanlarını kaybeden besici, devlet desteğiyle üretime devam ediyor

Depremin ardından zor zamanlar geçirdiğine ve devletin her alanda yanlarında olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Devlet bize çadır desteği sağlandı, ilaç konusunda yardımcı olundu. Sürekli telefonla arandık, halimiz hatırımız soruldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden getirilen ivesi cinsi 60 koyun verildi bize. Hepsi dişiydi, ayrıca iki koç da verildi. Hayvanlardan çok memnunuz, herhangi bir sıkıntımız yok. İlk sene olmasa da ikinci sene hepsi doğum yaptı, şu an durumları çok iyi."

Devletin üreticinin yanında olduğunu belirten Aslan, "Devletimizin verdiği destekleri görmezden gelemeyiz. O süreçte desteklerini fazlasıyla hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen, yardıma koşan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Adıyaman Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Deprem 6 Şubat
