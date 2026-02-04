Duman 7.4ºC Ankara
04.02.2026 13:44

Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Ege kıyıları ve Türkiye'nin batı kesimlerinde yarından itibaren kuvvetli rüzgar, fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Batı illerde sağanak etkili olacak

Tahminlere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı, Edirne'nin ise güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı ilçelerde yer yer "çok kuvvetli" (21-75 kg/m2) olması beklenen yağışların; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riskini beraberinde getirebileceği bildirildi.

Muğla için "çok kuvvetli yağış" alarmı

Muğla ve çevresinde ise yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen ve metrekareye 21 ila 75 kilogram arasında düşeceği öngörülen yağışlar nedeniyle, bölge sakinlerinin sel ve su baskınlarına karşı teyakkuzda olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve kıyı şeridindeki olumsuz hava koşullarına karşı ilgili kurumların ve vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini hatırlattı.

