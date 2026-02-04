Parçalı Bulutlu 8.3ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 15:16

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in son saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada 11 Ekim’de ilan edilen ateşkesten bu yana 556 Filistinlinin öldüğü, 1500’ünün yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı ifade edildi.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze’deki toplam can kaybının 71 bin 824’e, yaralı sayısının 171 bin 608’e ulaştığı da kaydedildi.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
