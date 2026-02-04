Taşımacılıkta mesleki yeterlilik sınavlarında yeni dönem

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının, yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapan kişilere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen sertifika türlerinde yenileme eğitimleri vermesi zorunlu hale getirildi.​​​​​​​

Özel mesleki yeterlilik sertifikası türlerine göre sınıflandırılan üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) belgeleri için, ilgili mevzuata göre belirlenen mesleki yeterlilik türlerine yönelik hazırlanan öğretim programı kapsamında yapılacak eğitim ve sınavları başarıyla tamamlayanlara, sertifika türüne göre belge düzenlenecek.

İllerin nüfus sayısına göre kurs açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için nüfusu 300 bin ve altında olan illerde her 100 bin nüfusa kadar birer, sonraki her 200 bin nüfus için bir kurs açma kontenjanı verilecek.

Kurs açmak isteyenler, o yıl için aynı ilde sadece bir başvuru yapabilecek. Aynı ilde kursu bulunanların ikinci kez kurs açmak için başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

Kayıt esnasında kursiyerlerin fotoğraf, bilgi ve belgeleri kurs tarafından MEB Bilişim Sistemi'nde (MEBBİS) oluşturulan özel mesleki yeterlilik modülüne yüklenecek.

Kurslarda görevlendirilecek eğitim personelinden, ilgili öğretim programında belirtilen mezuniyet veya MEB'in kabul ettiği belge veya sertifikaya sahip olması istenecek.

Sınavlar artık elektronik ortamda düzenlenecek

Yönetmeliğe göre, 1 Mayıs'tan itibaren eğitimlerini tamamlayan ve modül üzerinden ilçe onay işlemi tamamlanan kursiyerler, elektronik ortamdan mesleki yeterlilik sınavına girecek.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen elektronik sınavda başarısız olanlar sadece sınav ücretini ödeyerek 7 defa daha sınava girebilecek. Kursiyerler, 8. sınav hakkı sonunda da başarısız olmaları durumunda kurslara yeniden kayıt yaptırabilecek.

Uygulamalı sınavlar yerine elektronik sınavda 60 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılacak.

Sertifikalara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek

Yönetmeliğe göre, kursiyerlerden alınacak ders ücretleri valiliklerde oluşturulan komisyon tarafından her yıl ocak ayında belirlenecek. Sınav ücretleri ise MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilecek.

Sınavda başarılı olan kursiyerlere, MEBBİS'in ilgili modülü üzerinden Özel Mesleki Yeterlilik Sertifikası, yenileme eğitimini tamamlayanlara ise Özel Mesleki Yeterlilik Yenileme Eğitimi Sertifikası düzenlenecek ve e-Devlet üzerinden sertifikalara erişilebilecek.

Eğitimler uygulamalı olarak da düzenlenebilecek

Kurslarda, mesleki yeterlilik eğitimi ve yenileme eğitimlerine yönelik Bakanlıkça onaylı öğretim programları uygulanacak.

Bakanlık tarafından gerek görülmesi halinde eğitimler uygulamalı olarak da yapılabilecek.

Hastalık, hamilelik, askerlik mazeretleri bulunan kursiyerler, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlarını dondurabilecek.

Bu yönetmelikten önce teorik sınavlarda başarılı olup uygulama sınavlarından başarısız olmuş ancak uygulama sınav hakkı devam eden kursiyerler için teorik sınav sonucuna göre sertifika düzenlenebilecek.