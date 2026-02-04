Açık 6.5ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 18:05

Rusya: Ukrayna'da orduyla bağlantılı hedefleri vuruyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda barışçıl çözüm için "kapıların açık" olduğunu belirterek, "Ordumuz, Kiev rejiminin askeri tesisleriyle bağlantılı olduğuna inandıkları hedefleri vuruyor." dedi.

Rusya: Ukrayna'da orduyla bağlantılı hedefleri vuruyoruz
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda Rusya'nın net bir yaklaşıma sahip olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu hem Kiev rejimi hem de üçlü müzakereleri yürütmede değerli hizmetler sunan ve çabaları için minnettar olduğumuz ABD'nin müzakerecileri tarafından biliniyor. Barışçıl çözüm için kapılar açık." dedi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Peskov, "Ordumuz, Kiev rejiminin askeri tesisleriyle bağlantılı olduğuna inandıkları hedefleri vuruyor. Operasyon devam ediyor. Kiev rejimi uygun kararları alana kadar özel askeri operasyon devam edecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Peskov, Hindistan'ın Rus petrolü alımlarını durdurma ihtimaline dair konuşarak, "Sadece biz değil, tüm uluslararası enerji uzmanları da Rusya'nın Hindistan'a petrol ve petrol ürünleri tedarik eden tek ülke olmadığını çok iyi biliyor. Hindistan bu ürünleri her zaman diğer ülkelerden de satın almıştır. Bu nedenle burada herhangi bir yenilik görmüyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "bir hafta Ukrayna'yı vurmama" sözünü tuttuğunu ifade ederek, bu sürenin pazar günü sona erdiğini söylemişti.

Rusya Ukrayna
