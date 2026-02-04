Açık 4.8ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 19:46

Fas'ta şiddetli yağışlarla oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle 108 binden fazla kişi tahliye edildi

Fas'ta ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve taşkınların ardından dört bölgeden 108 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağmurlar sonucu sel ve taşkınların oluştuğuna işaret edildi.

Açıklamada, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla, risk dereceleri ve beklenen hasarın boyutu dikkate alınarak bir grup yerleşim yerinin sakinlerinin kademeli olarak tahliyesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, kuzeydeki Larache bölgesinden, El-Ksar El Kebir şehrinden 81 bin 709 kişi, Sidi Kasım bölgesinden 9 bin 728 kişi, Sidi Süleyman bölgesinden 2 bin 853 kişi ve batıdaki Kuneytra bölgesinden 14 bin 133 kişi olmak üzere toplam 108 bin 423 kişinin tahliye edilerek başka yerlere taşındığı aktarıldı.

Yetkililerin, bölgedeki vadilerde su seviyelerinin yükselme riski altında bulunan bölgelerdeki vatandaşları tahliye etmek amacıyla Tatvan, El-Kasr el-Kebir ve Sidi Kasım'da yoğun saha çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

