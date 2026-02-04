Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayete hazırlanıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Şubat'ta Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki bazı yerleşimlere içeriği henüz belirlenemeyen kimyasal maddeler atmasına ilişkin Tarım Bakanlığı ile koordinasyon halinde gerekli adımların atılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in tarım arazileri ve bahçelerin üzerine zehirli maddeler ve pestisitler püskürtme şeklindeki saldırılarının belgelenmesi amacıyla ilgili işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının, kimyasal maddelerin niteliğine ilişkin yürütülen incelemenin tamamlanmasının ardından İsrail'i BMGK'ye şikayet edeceği belirtildi.