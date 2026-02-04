Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 20:58

Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayete hazırlanıyor

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güney sınır bölgesine kimyasal maddeler püskürten İsrail'i, incelemelerin tamamlanmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet edeceğini bildirdi.

Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayete hazırlanıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Şubat'ta Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki bazı yerleşimlere içeriği henüz belirlenemeyen kimyasal maddeler atmasına ilişkin Tarım Bakanlığı ile koordinasyon halinde gerekli adımların atılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in tarım arazileri ve bahçelerin üzerine zehirli maddeler ve pestisitler püskürtme şeklindeki saldırılarının belgelenmesi amacıyla ilgili işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının, kimyasal maddelerin niteliğine ilişkin yürütülen incelemenin tamamlanmasının ardından İsrail'i BMGK'ye şikayet edeceği belirtildi.

Lübnan İsrail
Katil İsrail, Gazze'deki ateşkesi 115 günde 1520 kez ihlal etti, 556 Filistinliyi öldürdü
