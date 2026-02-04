İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım, etnik temizlik" olarak nitelendirdi

HRW'nin 529 sayfalık 2026 Dünya Raporu'nda, 100'den fazla ülkedeki insan hakları uygulamaları incelenerek sonuçlarına yer verildi.

Örgütün 2025 raporunda, "İsrail ve Filistin" başlığı altındaki bölümde, "2025'te İsrail güçleri, Gazze'deki Filistinlilere karşı savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve etnik temizlik eylemleri de dahil vahşetlerini tırmandırdı." ifadesine yer verildi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, 19 binden fazlası çocuk 70 bini aşkın Filistinliyi öldürdüğü belirtilen raporda, İsrail ordusunun, Gazze'deki insanları aç bıraktığı, zorla yerinden ettiği, okullar dahil tüm altyapıyı yok ettiği bilgileri paylaşıldı.

Raporda, İsrail'in 18 Mart 2025'te yürürlükteki ateşkesi bozduğu, bunu takip eden yaklaşık 7 ay boyunca günlük saldırılar düzenlediği, yeni bir ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten sonraki 2 ay içinde de 350'den fazla Filistinliyi öldürdüğü kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin, Gazze'deki insanları su ve elektrik gibi hayati öneme sahip temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmasının "soykırım niteliğinde" bir girişim olduğuna dikkati çekilen raporda, İsrail güçlerinin "kasten defalarca" Filistinli gazetecileri öldürdüğü, öldürülen gazeteci sayısının 2 yıldan kısa sürede 220'ye ulaştığı vurgulandı.

İsrail'in suçlarının küresel düzeyde benzeri olmayan bir kınamayla karşılık bulduğu belirtilen raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise "Uluslararası Adalet Divanı, soykırım iddialarını değerlendirirken bile" İsrail'e neredeyse koşulsuz destek veren ABD politikasını sürdürdüğüne işaret edildi.

Batı Şeria'daki ihlaller de raporda yer aldı

HRW'nin 2025 raporunda, İsrail güçlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki 3 mülteci kampını (Cenin, Tulkarem ve Nur Şams) zorla boşalttığı ve 32 bin Filistinliyi yerinden ettiği belirtildi.

Bunun "1967'den beri Batı Şeria'daki en büyük yerinden etme olayı" olduğu vurgulanan raporda, İsrail'in 7 Ekim 2025 itibarıyla Batı Şeria genelinde 182 Filistinliyi öldürdüğü, bu rakamın 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 969'a ulaştığı kaydedildi.

İnsan hakları raporunda, İsrail'in, Batı Şeria ve Gazze dahil Ekim 2025'e kadar 11 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı, bunların arasında yüzlerce çocuğun da yer aldığı bilgileri paylaşıldı.

Raporda, "İsrail yetkilileri, Filistinli erkek, kadın ve çocukları keyfi olarak gözaltına aldı, işkence yaptı, cinsel şiddete maruz bıraktı, yeterli yiyecek ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktı. 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 75 Filistinli gözaltında hayatını kaybetti ve İsrail, genellikle cesetlerini teslim etmiyor." ifadelerine yer verildi.