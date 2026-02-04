Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
AA 04.02.2026 22:19

İranlı yetkili: ABD ile görüşmeler cuma günü yapılmayabilir

İranlı bir yetkili, ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.

İranlı yetkili: ABD ile görüşmeler cuma günü yapılmayabilir

İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etti.

Söz konusu yetkili, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" ifade etti.

Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini yazmıştı.

İran basınına konuşan bir yetkili ise Tahran, ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerde "adil" bir sonuca odaklanırken İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını söylemişti.

