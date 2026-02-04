Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2026 21:37

İranlı yetkili: İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalışıyor

İranlı bir yetkili, Tahran yönetimi ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerde "adil" bir sonuca odaklanırken İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını söyledi.

İranlı yetkili: İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalışıyor

İsrailli gazeteci Barak Ravid'in İran ile ABD arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilebileceği iddiasına karşın, İranlı ismi açıklanmayan bir yetkili, ülke medyasına yaptığı açıklamada, İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını ifade etti.

İranlı yetkili, "İran adil bir sonuca odaklanırken, İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan önce sabote etmek için önemsiz konuları öne sürerek önleyici bir suçlama oyunu başlattı. Amaçları, önceden belirlenmiş süreç ve sonuç yoluyla diplomasiyi durdurmak ve bir anlaşmayı engellemek." ifadelerini kullandı.

İsrailli gazeteci Ravid, Axios haber sitesinde yayımlanan ve ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tahran'ın cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki taleplerini Washington'un kabul etmediğini ileri sürmüştü.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
İranlı yetkili: ABD ile görüşmeler cuma günü yapılmayabilir
22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz
22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Togg hediye etti
21:59
ASELSAN'dan Avrupa'ya yeni adım
21:57
Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı
21:26
Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ