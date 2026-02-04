İranlı yetkili: İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalışıyor

İsrailli gazeteci Barak Ravid'in İran ile ABD arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilebileceği iddiasına karşın, İranlı ismi açıklanmayan bir yetkili, ülke medyasına yaptığı açıklamada, İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını ifade etti.

İranlı yetkili, "İran adil bir sonuca odaklanırken, İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan önce sabote etmek için önemsiz konuları öne sürerek önleyici bir suçlama oyunu başlattı. Amaçları, önceden belirlenmiş süreç ve sonuç yoluyla diplomasiyi durdurmak ve bir anlaşmayı engellemek." ifadelerini kullandı.

İsrailli gazeteci Ravid, Axios haber sitesinde yayımlanan ve ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tahran'ın cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki taleplerini Washington'un kabul etmediğini ileri sürmüştü.