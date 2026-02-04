Malatya'da 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Valiliğin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te Malatya'nın da etkilendiği deprem felaketinin üçüncü yıl dönümü olması dolayısıyla kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat'ta eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilmek kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.