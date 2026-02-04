Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
Türkiye
AA 04.02.2026 22:34

Malatya'da 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

Malatya'da 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Valiliğin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te Malatya'nın da etkilendiği deprem felaketinin üçüncü yıl dönümü olması dolayısıyla kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat'ta eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilmek kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.

Malatya Deprem
