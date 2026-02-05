Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.02.2026 00:03

Trump'a suikast girişimiyle suçlanan Routh, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'a 2024'te suikast girişiminde bulunmaktan suçlu bulunan Ryan Wesley Routh'a müebbet hapis cezası verdi.

Trump'a suikast girişimiyle suçlanan Routh, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, 2024'te Florida'daki bir golf sahasında, dönemin başkan adayı Trump'a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Routh'un davasına ilişkin kararını açıkladı.

Karara göre, daha önce önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak ve şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak da dahil hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan Routh'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Routh, ateşli silah bulundurma suçundan ise 7 yıl ek hapis cezasına çarptırıldı.

Trump'a suikast girişimi

Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.

Ayrıca önemli bir başkan adayına suikast girişiminde bulunmak, şiddet suçu işleme amacıyla ateşli silah bulundurmak, federal bir memura saldırmak, hüküm giymiş bir suçlu olarak ateşli silah ve mühimmat bulundurmak ve seri numarası silinmiş bir ateşli silah bulundurmakla suçlanan Routh, suçlamaları kabul etmemiş ve mahkemede kendini savunmuştu.

Ancak mahkeme 23 Eylül'de Routh'u hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:14
İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
00:47
Katil İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA merkezinin elektrik ve suyunu kesti
00:14
Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi
23:40
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
23:38
Bakan Göktaş: "İlişkilerin, bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum"
23:09
Trafik cezası düzenlemeleri içeren kanun teklifi Genel Kurul'da
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ