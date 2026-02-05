Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
AA 05.02.2026 00:46

Katil İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA merkezinin elektrik ve suyunu kesti

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin elektrik ve suyunu kesti.

Katil İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA merkezinin elektrik ve suyunu kesti

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Doğu Kudüs'teki UNRWA binasından elektrik ve suyunu kesme eyleminde bizzat hazır bulunduğunu belirtti.

Sözleri ve eylemleriyle UNRWA'nın musluğunu kapattığına dikkati çeken Cohen, "Sabah saatlerinde UNRWA'nın merkezine ulaştığımda elektrikler kesilmişti, ben de suyunu kestim. İsrail devletinde UNRWA'ya yer yoktur." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın faaliyetleri ve İsrail'in saldırısı

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 75 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajans'ın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklamıştı.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Bu süreçte bazı bağışçı ülkeler UNRWA'ya sağladıkları mali desteği askıya almış, bağışların durdurulması, bütçesinin büyük bölümünü gönüllü katkılardan sağlayan Ajansı derin bir mali açmazla karşı karşıya bırakmıştı.

İsrail güçleri, 20 Ocak'ta UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
