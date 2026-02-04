Bakan Göktaş: "İlişkilerin, bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanı Dr. Maya Morsy ile imzaladıkları "Sosyal Koruma Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiğimiz Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi II. Dönem Toplantısı kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanı Sayın Dr. Maya Morsy ile Bakanlıklarımız arasında 'Sosyal Koruma Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık.

İmzaladığımız anlaşmayla birlikte toplumun her kesimini kapsayan hizmetlerin güçlendirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik ortak projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Türkiye-Mısır arasında stratejik ortaklık seviyesine yükselen ilişkilerin bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."