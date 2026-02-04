Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu'nda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızda ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri de ayrıntılı biçimde ele aldık.

Her alanda kapsamı genişleyen ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmalara imza attık.

Değerli kardeşimin, Mısır'ın geleceğine damga vuracak 2030 vizyonunu ilgiyle takip ettiğimizi kendisine ifade ettim.

Uluslararası gündemi en çok meşgul eden gelişmelerin merkezinde yer alan iki büyük ülkeyiz. Aramızdaki iş birliğinin sadece ülkelerimiz için değil, bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz.

"Mısır, bizim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır"

Bunu özellikle yatırım ve ticaret alanlarında en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Küresel ekonomide bir yanda korumacılık ve içe kapanma artarken, diğer yandan refahın sürdürülebilirliği için iş birliğinin önem kazandığı görülüyor.

Giderek zorlaşan bu ortamda sizlerin de destekleriyle ekonomilerimizin birlikte güçlenerek büyüyebileceklerine yürekten inanıyorum.

Elimizin altında değerlendirilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel var. Bir defa Mısır, bizim Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır.

Mısır ile ticaret hacmimizin 8 milyar doları aştığını görüyoruz. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sıradayız.

"Hedefimiz olan 15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz"

"Hedefimiz olan 15 milyar dolara ulaşmak için liderler olarak kararlıyız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunlar elbette bizleri umutlandıran, bizleri cesaretlendiren rakamlar. Ancak hedefimiz olan 15 milyar dolar ticaret hacminin halen gerisindeyiz.

Alınan tüm tedbirlere rağmen yaşanan bu durumda dünyada bozulan iş ortamının etkili olduğunu siz iş insanlarımız çok iyi biliyor. Biz de liderler olarak bunun farkındayız.

Kıymetli kardeşimle görüşmemizde iş dünyamızı destekleyecek tedbirleri etraflıca ele aldık. Kendisiyle 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz doğrultusunda yakın mesaimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

"Mısırlı dostlarımızdan inşallah güzel haberler almayı bekliyoruz"

İş insanlarının karşılaştığı sorunların çözümü için Ticaret Bakanlarının yakın mesai içinde olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlarımız ise bugün yatırımların karşılıklı güçlendirilmesi, teknik konularda iş birliğinin derinleştirilmesi ve sizlerin karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımları kapsamlı şekilde ele aldılar.

Yatırımcılarımızın ikamet, çalışma izni ve ruhsatlar gibi konularda karşılaşabildikleri pürüzlerin giderilmesi konusunda Mısırlı dostlarımızdan inşallah güzel haberler almayı bekliyoruz.

Değerli misafirler, iş birliğimizi ilerletmek amacıyla attığımız her adımın çok geniş bir alanda çarpan etkisi oluyor. Mesela Mısır'ın kapıda vize uygulamasına geçmesi Türkiye'den iş heyeti ziyaretleri ile turist sayısında artışa önemli katkı yaptı. İnanıyorum ki bunun devamı katlanarak gelecektir.

Türkiye olarak biz Mısırlı kardeşlerimizi ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türk turistlerin de köklü tarihiyle, zengin kültürüyle, doğal güzellikleriyle Mısır'a yoğun ilgi gösterdiğini biliyorum.

Tüm bu konularda alınacak ilave önlemleri değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlarımız Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması toplantısının müteakip toplantısını Ankara'da gerçekleştireceklerdir.

Serbest Ticaret Anlaşmamızın tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene Ankara'da yapmayı arzu ettiğimiz 6. Ortak Komite toplantısında bu istikamette önemli mesafe katedilmesini hedefliyoruz.

Yatırımlar noktasında ise Mısır halen Türk yatırımlarının en çok yöneldiği ikinci ülke konumunda. Toplam 4 milyar dolara yaklaşan Mısır'daki yatırımlarımızın bugün 100 bin Mısırlı kardeşimizin istihdamına destek olduğunu görmekten memnunuz.

Firmalarımız tekstil, kimya, cam, hijyen, imalat sanayii, turizm başta olmak üzere pek çok sektörde başarılı çalışmalarıyla öne çıkıyor. Türk şirketleri bulundukları sektörlerde yüksek ihracat kapasitesine sahip öncü firmalar konumunda yer alıyor.

Müteahhitlerimiz ise Mısır'da bugüne kadar 1 milyar doları aşan 27 projeyi üstlendiler. 2030 vizyonu kapsamında kurulması planlanan 14 yeni akıllı şehrin inşasında firmalarımızın pay almalarını temenni ediyoruz.

Bu noktada Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Sisi'nin Türk müteşebbislere atfettiği değeri biliyor ve takdirle karşılıyorum. Aziz kardeşime Türkiye ve Türk firmalarını desteklediği için teşekkür ediyorum.

"Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz"



Gazze'ye gönderdiğimiz yardımların ulaştırılmasında Mısır'ın işbirliğini şükranla yad ediyoruz. Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz.

