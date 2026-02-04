Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
AA 04.02.2026 21:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı

Erdoğan'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'dan ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Mısır Türkiye-Mısır İlişkileri
22:22
İranlı yetkili: ABD ile görüşmeler cuma günü yapılmayabilir
22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz
22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Togg hediye etti
21:59
ASELSAN'dan Avrupa'ya yeni adım
21:57
Konya merkezli operasyonda 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı
21:43
İranlı yetkili: İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalışıyor
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ve dünyada huzur, barış, refah ve istikrar odaklı tüm girişimleri samimiyetle destekliyoruz
