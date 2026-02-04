Sisi: Mısır ile Türkiye arasındaki ticari işbirliği, bağların ve ortak çıkarların gücünü yansıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti kapsamında başkent Kahire'de, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) işbirliğinde Mısır-Türkiye İş Forumu düzenlendi.

Burada yaptığı konuşmada Sisi, salonda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkesinde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sisi, "Son yıllarda ekonomik ve ticari işbirliğinde artan bir ivme yakalamayı başaran her iki ülkenin iş dünyasına derin takdirlerimi sunuyorum. Bu, Mısır ile Türkiye arasındaki bağların ve ortak çıkarların gücünü yansıtmaktadır." dedi.

Mısır-Türkiye İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın önemini vurguladığını dile getiren Sisi, şunları kaydetti:

"Mısır ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler sağlam ve pratik temeller üzerine kurulmuştur. İki ülke arasındaki güçlü ekonomik entegrasyon, coğrafi ve kültürel yakınlık, siyasi ve ticari irade, benzeri görülmemiş düzeyde ticaret ve yatırım işbirliğine ulaşılmasına katkıda bulunmuştur."

Ülkesinin Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu kaydeden Sisi, "Türkiye de Mısır ihracatının en önemli destinasyonlarından biridir. Türkiye'nin Mısır'daki yatırımları 4 milyar doları aştı. Bu başarı, hükümetlerin ve iş dünyasının ortak çabaları sayesinde mümkün oldu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100'üncü yılını kutlarken, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yaptığımız görüşmelerde işbirliği potansiyelinin henüz tam olarak gerçekleştirilmediği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Sisi, küresel gelişmelerin tedarik zincirlerinin millileştirilmesini ve pazarlarla daha yakınlaştırılmasını gerektirdiğini belirterek, Türk sanayi uzmanlığının Mısır'ın avantajlarıyla bütünleşmesinin önemine vurgu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki ortak işbirliği alanlarına işaret ederek, otomotiv ve yedek parça, kimya, metal ve ev aletleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik öneme sahip alanlarda ortak sanayi yatırımlarını teşvik etmenin gerekliliğine dikkati çekti.

Sisi ayrıca, Türkiye ile Mısır arasındaki deniz taşımacılığı hatları ve liman hizmetleri konusundaki ortaklığa işaret ederek, küresel pazar eğilimlerine uygun şekilde yenilenebilir enerji ve doğayı kirletmeyen üretim alanlarında işbirliğini pekiştirmenin öneminin altını çizdi.