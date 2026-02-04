Açık 4.8ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 19:58

Rusya: Batı’dan Ukrayna’ya gönderilecek birlikler meşru askeri hedef olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya askeri birlik gönderme planlarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu birlikleri meşru askeri hedef olarak göreceğiz." dedi.

Rusya: Batı’dan Ukrayna’ya gönderilecek birlikler meşru askeri hedef olacak

Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Epstein dosyaları olarak adlandırılan 3 milyondan fazla materyalin yayınlandığını hatırlatan Zaharova, "Batılı elitlerin, çocuklara hatta kendi çocuklarına nasıl davrandığını görüyoruz. Aslında onlar için fark etmiyor. Yıllarca, çocuklara şiddet uygulayan, onları yozlaştıran ve bunu bir akış haline getiren insanlardan ne bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Reşit olmayanlar da dahil bu yozlaşmanın kurbanlarını kullanarak siyasi kariyerlerini ilerletmek isteyenlerden bir şey beklenemeyeceğini vurgulayan Zaharova, "İşte onlar Kiev rejiminin arkasında duruyor. İşte onlar Kiev rejimine çocukları, sivil halkı öldürmek için devasa fonlar veriyorlar. Hatta tıpkı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski’nin yaptığı gibi Ukrayna topraklarında insanların rızası olmadan organ naklini basitleştirerek organ ticaretini meşrulaştırıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna’ya Batı birliklerinin gönderilmesi Rusya’nın güvenliğine tehdit"

Öte yandan Sözcü Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan ittifakın Ukrayna'ya asker gönderme planlarına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Batı askeri birliklerinin Ukrayna topraklarına, herhangi bir bayrak altında konuşlandırılmasının Rusya’nın güvenliğine tehdit oluşturacağını defalarca açıkladıklarını hatırlatan Zaharova, "Bu birlikleri meşru askeri hedef olarak göreceğiz." diye konuştu.

Zaharova, "Çatışmanın temel nedenlerinden biri, NATO ittifakının Ukrayna da dahil olmak üzere sınırlarımıza kadar jeopolitik alanı sınırsızca genişletmesidir. Bunun ortadan kaldırılmaması durumunda, (Ukrayna’da) çözüm imkansızdır." ifadelerini kullandı.

