Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2026 18:43

ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, Minnesota eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinden 700'ünün geri çekileceğini açıkladı.

ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek
[Fotograf: Reuters]

Minnesota'da basın toplantısı düzenleyen Homan, eyalet ve yerel yetkililerin, tutuklanan düzensiz göçmenleri teslim etme konusunda işbirliği yapmayı kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin eyaletteki görevli sayısını azaltma kararı aldığını aktardı.

Homan, "İşbirliğindeki benzeri görülmemiş ve güvenlik görevlisine daha az ihtiyaç duyulacak daha güvenli bir ortamın oluşması nedeniyle derhal geçerli olmak üzere 700 kolluk kuvveti personelini geri çekeceğimizi duyuruyorum." dedi.

Minnesota'daki ICE operasyonunun başarılı olduğu düşüncesini paylaşan Homan, "Mükemmel bir operasyon muydu? Hayır. Hayır. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmak için tek bir komuta zinciri oluşturduk ve kurallara uyduğumuzdan eminiz. Kimsenin kasten yapmaması gereken bir şeyi yaptığını düşünmüyorum." diye konuştu.

Tom Homan, Minnesota'da "yaklaşık 2 bin" göçmenlik polisinin görev yapmaya devam edeceği, bu sayının operasyon başlamadan önce 100 ile 150 arasında olduğu bilgisini paylaştı.

ABD'de ICE yetkilileri gözaltı alanlarını genişletmek için yeni tesisler satın alıyor
ABD'de ICE yetkilileri gözaltı alanlarını genişletmek için yeni tesisler satın alıyor

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı
19:01
Bakan Memişoğlu'ndan 'Dünya Kanser Günü' paylaşımı
18:46
Borsa günü rekorla tamamladı
18:44
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
18:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
18:47
Türk ve Mısırlı iş insanları Kahire'de buluştu
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış manzarası
Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ