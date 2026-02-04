Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2026 18:00

Gazze Şeridi'ndeki 11 bin kanser hastası tedavi ve tanı hizmetlerinden mahrum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki 11 bin kanser hastasının tanı ve tedavi hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'ndeki 11 bin kanser hastası tedavi ve tanı hizmetlerinden mahrum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından Dünya Kanser Günü münasebetiyle yapılan açıklamada, Gazze’deki kanser hastalarının, sağlık, sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan son derece ağır ve zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 11 bin kanser hastasının bölgede ya da yurt dışında tanı ve tedavi hizmetlerinden mahrum olduğu, 4 bin hastanın iki yılı aşkın süredir yurt dışında tedavi görmek için sınır kapılarının açılması ve seyahatlerinin kolaylaştırılmasını beklediği ifade edildi.

Uzman hastanelerin hizmet dışı kalması ve Gazze Kanser Merkezi’nin yıkılmasının hastaların yaşadığı sıkıntıları daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kanser hastalarına yönelik sağlık hizmetlerinin temel unsurları büyük ölçüde tahrip oldu ve tükendi. En kritik eksiklikler arasında kemoterapi ilaçları ile tanı cihazları yer alıyor." denildi.

Kanser ilaçlarının yüzde 64’ünün stoklarının tamamen tükendiğine işaret edilen açıklamada, "Manyetik rezonans (MR) ve mamografi gibi erken teşhis ve takip cihazlarının bulunmaması, hastaların sağlık durumunu daha da kötüleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, tüm ilgili taraflara kanser hastalarının yurt dışına çıkışlarının sağlanması, gerekli ilaçların Gazze’ye ulaştırılması ve sağlık hizmeti sunan merkezlerin onarılıp yeniden işler hale getirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in uluslararası baskılar sonucu 2 Şubat'ta kısıtlı olarak Refah Sınır Kapısı'nı açmıştı. İsrail ordusu, ilk gün Refah Sınır Kapısı üzerinden sadece 5'i hasta 20 kişinin Mısır'a geçmesine, kadın ve çocuklardan oluşan 12 Filistinlinin ise Gazze'ye dönmesine izin vermişti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, dün de Refah Sınır Kapısı'ndan 40 Filistinli Gazze Şeridi'ne dönmüş, 14'ü hasta, 40 kişi de Mısır'a geçmişti.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, basına yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısındada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı
19:01
Bakan Memişoğlu'ndan 'Dünya Kanser Günü' paylaşımı
18:46
Borsa günü rekorla tamamladı
18:46
ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek
18:44
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
18:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış manzarası
Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ