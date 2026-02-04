Gazze Şeridi'ndeki 11 bin kanser hastası tedavi ve tanı hizmetlerinden mahrum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından Dünya Kanser Günü münasebetiyle yapılan açıklamada, Gazze’deki kanser hastalarının, sağlık, sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan son derece ağır ve zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 11 bin kanser hastasının bölgede ya da yurt dışında tanı ve tedavi hizmetlerinden mahrum olduğu, 4 bin hastanın iki yılı aşkın süredir yurt dışında tedavi görmek için sınır kapılarının açılması ve seyahatlerinin kolaylaştırılmasını beklediği ifade edildi.

Uzman hastanelerin hizmet dışı kalması ve Gazze Kanser Merkezi’nin yıkılmasının hastaların yaşadığı sıkıntıları daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kanser hastalarına yönelik sağlık hizmetlerinin temel unsurları büyük ölçüde tahrip oldu ve tükendi. En kritik eksiklikler arasında kemoterapi ilaçları ile tanı cihazları yer alıyor." denildi.

Kanser ilaçlarının yüzde 64’ünün stoklarının tamamen tükendiğine işaret edilen açıklamada, "Manyetik rezonans (MR) ve mamografi gibi erken teşhis ve takip cihazlarının bulunmaması, hastaların sağlık durumunu daha da kötüleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, tüm ilgili taraflara kanser hastalarının yurt dışına çıkışlarının sağlanması, gerekli ilaçların Gazze’ye ulaştırılması ve sağlık hizmeti sunan merkezlerin onarılıp yeniden işler hale getirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in uluslararası baskılar sonucu 2 Şubat'ta kısıtlı olarak Refah Sınır Kapısı'nı açmıştı. İsrail ordusu, ilk gün Refah Sınır Kapısı üzerinden sadece 5'i hasta 20 kişinin Mısır'a geçmesine, kadın ve çocuklardan oluşan 12 Filistinlinin ise Gazze'ye dönmesine izin vermişti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, dün de Refah Sınır Kapısı'ndan 40 Filistinli Gazze Şeridi'ne dönmüş, 14'ü hasta, 40 kişi de Mısır'a geçmişti.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, basına yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını duyurmuştu.