Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.02.2026 17:55

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısındada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda biri çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısındada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlara hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, saldırı sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu itiraf etti

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, sivillere zarar veren bir saldırının gerçekleştirildiği itiraf edildi.

Açıklamada, "ateşkes ihlaline yanıt" olarak Hamas mensubu olduğu ileri sürülen bir kişiye saldırı düzenlendiği savunuldu.

Saldırı sırasında sivillerin zarar gördüğüne ilişkin haberlerin farkında olduğunu belirten İsrail ordusu, sivillerin zarar görmemesi için önlemlerin alındığını ve yaşanan olaydan üzüntü duyulduğunu iddia etti.

İsrail'in son saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde bir askerine ateş açıldığı iddiasıyla ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Açıklamada 11 Ekim’de ilan edilen ateşkesten bu yana 556 Filistinlinin öldüğü, 1500’ünün yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı ifade edilmişti.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze’deki toplam can kaybının 71 bin 824’e, yaralı sayısının 171 bin 608’e ulaştığı da kaydedilmişti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'dan, yerel ve uluslararası pazarda kullanım için "deve pasaportu" projesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı
19:01
Bakan Memişoğlu'ndan 'Dünya Kanser Günü' paylaşımı
18:46
Borsa günü rekorla tamamladı
18:46
ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek
18:44
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
18:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış manzarası
Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ