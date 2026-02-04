Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısındada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlara hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, saldırı sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu itiraf etti

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, sivillere zarar veren bir saldırının gerçekleştirildiği itiraf edildi.

Açıklamada, "ateşkes ihlaline yanıt" olarak Hamas mensubu olduğu ileri sürülen bir kişiye saldırı düzenlendiği savunuldu.

Saldırı sırasında sivillerin zarar gördüğüne ilişkin haberlerin farkında olduğunu belirten İsrail ordusu, sivillerin zarar görmemesi için önlemlerin alındığını ve yaşanan olaydan üzüntü duyulduğunu iddia etti.

İsrail'in son saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde bir askerine ateş açıldığı iddiasıyla ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Açıklamada 11 Ekim’de ilan edilen ateşkesten bu yana 556 Filistinlinin öldüğü, 1500’ünün yaralandığı, enkaz altından 717 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı ifade edilmişti.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze’deki toplam can kaybının 71 bin 824’e, yaralı sayısının 171 bin 608’e ulaştığı da kaydedilmişti.