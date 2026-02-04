Açık 4.9ºC Ankara
Sağlık
AA 04.02.2026 18:50

Bakan Memişoğlu'ndan 'Dünya Kanser Günü' paylaşımı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'ndan 'Dünya Kanser Günü' paylaşımı
[Fotoğraf]

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. Memişoğlu yaptığı paylaşımda, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son bir yıl içerisinde 15 milyon vatandaşımıza toplam 40 milyon hatırlatma mesajı göndererek kanser taramalarına davet ettik. 2 milyon 200 bin vatandaşımızın meme kanseri taramasını, 1 milyon 800 bin vatandaşımızın rahim ağzı kanseri taramasını, 3 milyon 800 bin vatandaşımızın kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Tarama faaliyetleri sayesinde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza erken teşhis koyduk."

Memişoğlu, Dünya Kanser Günü vesilesiyle, ilgili yaş aralığında bulunan tüm vatandaşları taramalar hakkında detaylı bilgi ve destek almak için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet etti.

Kemal Memişoğlu Kanser
OKUMA LİSTESİ