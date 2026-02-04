Açık 4.9ºC Ankara
AA 04.02.2026 19:12

Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya 145 yeni eğitim yuvası kazandırıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin eğitim altyapısına zarar verdiği Şanlıurfa'da 3 yılda 2 bin 151 derslik kapasiteli 145 yeni okul hizmete alındı. Gerçekleştirilen yatırımlarla kentteki derslik sayısı deprem öncesine oranla yüzde 9 arttı.

Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya 145 yeni eğitim yuvası kazandırıldı
[Fotograf: AA]

Depremler sonrası kentte ağır hasar alan 68 okulun yıkımının tamamlanmasının ardından, derslik açığının giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliğinin öncülüğünde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 690 bin öğrencinin eğitim gördüğü kentte, depremler sonrası 4 okulda güçlendirme çalışması yapılırken, 1517 okulda bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tamamlandı.

Depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya 145 yeni eğitim yuvası kazandırıldı

Yeni yatırımlar kapsamında deprem sonrası süreçte, toplam 2 bin 151 dersliği bünyesinde barındıran 145 yeni okul ile 5 pansiyon ve 5 spor salonu eğitim altyapısına kazandırıldı.

Gerçekleştirilen bu yatırımlarla birlikte Şanlıurfa'daki derslik sayısı, deprem öncesi döneme kıyasla yüzde 9 artırıldı.

İnşaatı devam eden ve proje aşamasında bulunan 58 okulun da tamamlanarak hizmete girmesiyle, kentteki okul sayısının daha da artırılması hedefleniyor.

"Eğitim altyapısı büyük ölçüde güçlendirilmiştir"

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının taze olduğunu belirterek, bu büyük afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin ilk gününden itibaren en temel önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu aktaran Sultanoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için dayanıklı okullarımız güvenli alanlar olarak hizmet vermiş, eğitim yapılarımız yalnızca öğrenme ortamı değil, aynı zamanda koruyucu ve destekleyici mekanlar haline getirilmiştir. İlgili kurumlarla yürütülen güçlü koordinasyon ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı sayesinde, geçen 3 yıl içinde ilimizin eğitim altyapısı büyük ölçüde güçlendirilmiş, okullarımız eğitim-öğretim faaliyetlerini güvenli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir biçimde sürdürür hale gelmiştir." dedi.

Sultanoğlu, afetlere karşı daha dirençli, daha güvenli ve geleceğe hazırlıklı eğitim yapıları oluşturma çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.

Deprem 6 Şubat Şanlıurfa Eğitim
