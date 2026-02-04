Açık 6.5ºC Ankara
Türkiye
AA 04.02.2026 17:16

Casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan hazırlanan iddianamede, suç tarihinin 2019 - 2025 yılları arası olduğu belirtildi.

İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu İstanbul
