Parçalı Bulutlu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.02.2026 16:15

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı.

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
[Fotograf: AA]

Hüsnü Karakaş Mahallesi 3575 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Abdullah A. ile hamile eşi Hatice A. arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A, silahla eşini sağ ve sol dizinden vurduktan sonra aracıyla kaçtı.

Evde ve çevrede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullah A'yı kısa sürede yakaladı.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, eylemi bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

ETİKETLER
Kadına Şiddet
Sıradaki Haber
Deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 10,7 milyar lira harcandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu dahil 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı
17:23
İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı
17:24
Hamas: İsrail, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesini engellemek için asılsız bahanelerle Gazze'ye saldırıyor
16:50
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
16:45
Taşımacılıkta mesleki yeterlilik sınavlarında yeni dönem
17:05
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' raporunda sona gelindi
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Rize'de bulutların üstünden eşsiz kış manzarası
Rize'de bulutların üstünden eşsiz kış manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ