Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ocakta yıllık bazda yüzde 1,7 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ocakta en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti.

Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.