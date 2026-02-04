Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.02.2026 17:57

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ocakta yıllık bazda yüzde 1,7 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ocakta en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti.

Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.​​​​​​​

Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Sıradaki Haber
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yarı yarıya azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:07
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı
19:01
Bakan Memişoğlu'ndan 'Dünya Kanser Günü' paylaşımı
18:46
Borsa günü rekorla tamamladı
18:46
ABD, Minnesota'ya gönderdiği ICE görevlilerinden 700'ünü geri çekecek
18:44
Emine Erdoğan'dan Mısır ziyaretine ilişkin paylaşım
18:42
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış manzarası
Akdağ Tabiat Parkı'nda masalsı kış manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ