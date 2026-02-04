Depremden etkilenenlere yönelik 5,1 milyon psikososyal destek hizmeti verildi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"nda, depremlerin neden olduğu felaketin boyutlarına ve bölgedeki projelere yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, psikososyal destek hizmetleri, ayni yardımların yönetilmesi, engelli, yaşlı, kadın, çocuk, genç ve ekonomik olarak desteklenmesi gereken gruplar başta olmak üzere depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik projeler ve çalışmalar yürüttü.

Psikososyal destek hizmetleri kapsamında bölgede depremden olumsuz etkilenen vatandaşların iyi olma hallerinin sağlanmasına yönelik özelleştirilmiş hizmetler sunuldu.

Depremin ilk anından itibaren bölgede aktif olarak görev yapan psikososyal destek ekiplerince, çadır kentler, geçici barınma merkezleri, konteyner kentler ve hastanelerde psikolojik ilk yardım, ihtiyaç ve kaynak tespiti, psikoeğitim, toplum katılımı, çalışana destek, bireysel ve grup görüşmeleri ile sosyal iyileştirme etkinlikleri gibi mesleki müdahaleler yürütüldü, hizmete erişimin güç olduğu bölgelere ise mobil ekipler görevlendirildi.

Bu kapsamda psikososyal destek ekipleri tarafından afetten etkilenenlere yönelik 5,1 milyon psikososyal destek hizmeti sunuldu.

"Deprem Destek Hattı" ile talepler hızla çözüldü

Ayrıca Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı çerçevesinde depremden etkilenen çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile "Çocuklar Güvende Ekipleri" aracılığıyla izleme ve takiplerinin yapılmasına ilişkin çalışmalarda bulunuldu.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalardan bir diğeri de "ayni yardımların yönetilmesi" oldu.

Bu kapsamda, acil ihtiyaçların ivedilikle karşılanabilmesi amacıyla sahada kurumsal ve bireysel bağışların kabul edildiği ve dağıtımların koordinesinin sağlandığı, 72 ayni bağış deposu hizmete açıldı. Ayrıca kurulan 16 depo ile yurt dışından yapılan ayni bağışların yönlendirilmesi sağlandı.

Öte yandan halihazırda ihtiyaçların karşılanması amacıyla Hatay'da 3, Malatya'da 1 olmak üzere 4 depoya kabul edilen ayni bağışların, afet bölgelerine sevkiyat ve dağıtımı devam ediyor.

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep illerinde kurulan toplam 27 kadın giyim ve bebek bakım çadırı aracılığıyla depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Bakanlık bünyesinde, depremden toplumun diğer kesimlerine kıyasla daha fazla etkilenen engelli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik bir kriz masası oluşturuldu.

Ayrıca "Engelli ve Yaşlı Vatandaşlar için Deprem Destek Hattı"yla iletilen 4 bin 576 talep hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıldı.

66 yatılı bakım kuruluşundan 5 bin 252 kişi hizmet alıyor

Deprem bölgesindeki Bakanlığa bağlı 66 yatılı bakım kuruluşundan 5 bin 252 engelli ve yaşlı vatandaş hizmet alıyor.

Bu kişilerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'teki kuruluşlarda bulunan 1133'ü engelli ve 533'ü yaşlı olmak üzere 1666 kişi, tedbiren farklı illerdeki bakım kuruluşlarına yerleştirildi.

Bakanlıkta görevli Türk işaret dili tercümanları, farklı STK üyeleri ve gönüllülerin desteğiyle oluşturulan 120 kişilik işaret dili tercümanı ekibi ile işitme engelli depremzedelere uzaktan görüntülü veya birebir çeviri desteği sağlandı.

Bu kapsamda ihtiyaçlarının karşılanması için 2 bin 100'den fazla işitme engelli vatandaşa ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak üzere tercümanlık hizmeti verildi.

Deprem bölgesinden uzaklaşmak isteyen 330 işitme engelli vatandaş tahliye edilerek farklı şehirlerdeki otel ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildi.

Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için 6 mola evi açıldı

Bakanlık ve Down Sendromu Federasyonu iş birliğiyle deprem bölgesinde bulunan özel gereksinimli çocuk ve gençlerin ailelerinin rahatlatılması ve bu bireylere gün içerisinde yaşamlarını sürdürdükleri konteyner kentlerde nitelikli eğitim ve becerilerine uygun çeşitlendirilmiş olanaklar sunulması amacıyla "Melek Yüzler Mola Evleri" projesi kapsamında da 6 Mola Evi açıldı.