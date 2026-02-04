Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 21:25

Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

ABD yönetiminin, İran'ın 6 Şubat'ta yapılması planlanan müzakerelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki talebini kabul etmeyeceğini Tahran'a ilettiği iddia edildi.

Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Washington yönetimi, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdi.

ABD'li yetkili, "Kendilerine (İran) 'ya bu şartlarla ya da hiç' dedik, onlar da 'o zaman hiç' yanıtını verdi." dedi.

İran'ın daha önce mutabık kalınan formata dönmeye hazır olması halinde ABD'nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu belirten yetkili, "Hızlı şekilde gerçek bir anlaşmaya varmak istiyoruz, aksi takdirde insanlar başka seçeneklere yönelecektir." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasında nükleer görüşmelerin, 6 Şubat'ta Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtmişti.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

ABD İran
