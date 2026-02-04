Çok Bulutlu 4.8ºC Ankara
AA 04.02.2026 21:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Togg hediye etti

Resmi temaslar için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından, Sisi'ye "Anadolu" renginde Togg armağan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarında da Mısır ile çalışmak istiyoruz

Al-İttihadiye Sarayı bahçesinde Togg'un içinde fotoğraf çektiren iki lidere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra, Sisi'nin kullandığı Togg ile Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nun yapıldığı otele geçti.

Recep Tayyip Erdoğan TOGG Mısır Türkiye-Mısır İlişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'dan ayrıldı
