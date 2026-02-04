Çok Bulutlu 3.5ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 23:05

ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin, 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağı açıklandı.

ABD ile İran müzakereleri 6 Şubat'ta Umman'da yapılacak
[Fotograf: DHA]

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD ile nükleer görüşmelerin cuma günü sabah saat 10 civarında Maskat'ta yapılması planlanıyor. Gerekli tüm düzenlemeleri yapan Ummanlı kardeşlerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'la nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını bildirdi.

Görüşmelerin iptal olduğu iddia edilmişti

Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini ve görüşmelerin iptal edildiğini yazmıştı.

İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" söylemişti. İranlı yetkili, nükleer program dışında herhangi bir konuyu müzakere etmeyeceklerini bildirmişti.

ABD İran
