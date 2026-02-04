Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
AA 04.02.2026 21:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a, bugün ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye resmi ziyarette bulundu.

Kahire'deki temaslarını tamamlamasının ardından "TUR" uçağıyla İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de İstanbul'a geldi.

Mısır Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Mısır İlişkileri
