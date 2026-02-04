Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ikinci toplantısı vesilesiyle resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahire’de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen sıcak misafirperverlikten dolayı Cumhurbaşkanı es-Sisi ve Mısır halkına teşekkür etti.

"Bölge istikrarı için tarihi bağlardan faydalanmak istiyoruz"

İki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir geçmişe dayandığını belirten Erdoğan, bu bağların bölgesel barış için önemine dikkati çekti. Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu;

Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin'le birlikte bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi'yle belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.

"Mısır ile ilişkilerimiz her alanda ileri taşınıyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır halkı, Türk kültürü ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Yunus Emre Enstitümüzün İskenderiye şubesinin TİKA ve TRT gibi kurumlarımızın ülke temsilciliklerinin yeniden açılmasını önemli görüyoruz. pic.twitter.com/DtfxxadlJE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 4, 2026

Bakınız; Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyimizin ilk toplantısından bu yana yaklaşık 16 ayı geride bıraktık. Bu dönemde çeşitli vesilelerle Mısır'ı iki kez ziyaret ettim. Dışişleri Bakanlarımız ise yedi defa bir araya geldiler. Diğer Bakanlarımız ve üst düzey zevatımızı ekleyince karşılıklı ziyaret sayısı 50'ye yaklaşıyor. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri ve muhtelif belgelerle inşallah ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştiriyoruz.

"Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz"

Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Son üç yıldır 8 ila 9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasından ziyadesiyle memnunuz. Bugün iş insanlarımızla bir araya geleceğimiz iş forumunda karşılıklı yatırım ve iş birliği imkanlarını ele alacağız. Enerji ve ulaştırma alanlarında da ortak projeler geliştirmek istiyoruz.

Burada şunu da büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim; Türkiye-Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır. Geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist ülkelerimizde karşılıklı olarak misafir edilmiştir. Temennimiz bunun önümüzdeki dönemde iki katına çıkmasıdır. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye olarak bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Yunus Emre Enstitümüzün İskenderiye şubesinin, TİKA ve TRT gibi kurumlarımızın ülke temsilciliklerinin yeniden açılmasını bu bakımdan önemli görüyoruz.

"İş birliğimizi artırmak arzusundayız"

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz. İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında iş birliğimizi artırmak arzusundayız. Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

"Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır'la birlikte çalışıyoruz"

Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze'deki insani dram halen devam ediyor. 11 Ekim'den bu yana 500'ün üzerinde Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu. Şarm el-Şeyh deklarasyonunu sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır'la birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz. İsrail saldırılarıyla tahrip edilmiş olan Gazze'nin yeniden imarı için de aynı şekilde elden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu vesileyle Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların bölgeye ulaştırılmasında gösterdikleri iş birliği için Mısır makamlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Libyalıların önderlik ve sahipliğinde yürütülecek süreçleri desteklemek noktasında fikir birliği içindeyiz. Sudan'da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan Etiyopya'nın Somaliland'i tanıma kararını kabul etmiyoruz. Somali Federal Cumhuriyeti'nin ve Somaliland bölgesinin geleceğine yönelik adımlar tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde atılması gerekiyor.

"Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz"

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı tüm bölgemiz olacaktır. Biz Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz. Bu desteği sürdürmekte kararlıyız. Mısır tarafından Suriye'nin birliğinin muhafazasına yönelik yapılan açıklamaları isabetli buluyor ve destekliyoruz.

"İran'la meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir"

Komşumuz İran'la özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. İran'la nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir.

Bu düşüncelerle misafirperverliği için değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'ye ve Mısırlı yetkililere bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konsey toplantısında aldığımız kararların ülkelerimiz başta olmak üzere bölgemizin barış, refah ve istikrarına katkı sunmasını temenni ediyorum."

Ayrıntılar gelecek...