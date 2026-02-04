Parçalı Bulutlu 8.3ºC Ankara
TRT Haber 04.02.2026 15:13

İstanbul'daki Çocuk Evleri Sitesi'ne yönelik iddialara yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki bir Çocuk Evleri Sitesi’nde 9 yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığına dair bir haber sitesinde yer alan iddiaların tamamen gerçeğe aykırı olduğunu bildirdi.

İstanbul'daki Çocuk Evleri Sitesi'ne yönelik iddialara yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ivedilikle idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında olay anında bölgede bulunan tüm personelle görüşüldüğü ve kamera kayıtlarının titizlikle incelendiği kaydedildi.

Söz konusu habere konu edilen olayın iç yüzüne ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur.

"Yasal haklar kullanılacak"

Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi “şiddet” olarak sunmak, hem gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. 

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
