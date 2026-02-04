Duman 6ºC Ankara
AA 04.02.2026 11:30

Sosyal Yardımlarda Yeni Dönem: GETAD bu yıl başlayacak

Geliri belirli eşiğin altında kalan hanelere gıda, ısınma ve kira gibi yardım kalemlerinin verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) bu yıl hayata geçirilecek.

Sosyal Yardımlarda Yeni Dönem: GETAD bu yıl başlayacak

Geliri düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir sosyal destek sistemi uygulamaya alınacak.

"Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" adlı uygulamanın bu yıl illerdeki bazı mahallelerde pilot uygulamasının başlatılması daha sonra da ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Uygulama kapsamında Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, sistem ve gelirler üzerinde inceleme başlatarak çalışma yapıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek yeni sistemle, geliri belirli eşiğin altındaki ailelere kira, gıda ve ısınma gibi yardımlar verilecek.

Bölge bazlı incelemeler yapılarak hangi bölgelerde ne gibi ihtiyaçların olduğu da belirlenecek. Bu çerçevede ısınma giderlerinin fazla olduğu illerde ailelere ısınma yardımı yapılacak.

Bölge ve mahalle bazlı incelemelerin ardından sosyal destek programı kacpsamında kira yardımı da gerçekleştirilecek. Böylece belirlenen eşik değerin altında geliri bulunanlara ısınma, kira ve gıda yardımlarına gidilecek.

Uygulamanın kapsamının ve gelir eşiğinin belirlenmesinin ardından sosyal yardımlar alanında gerek duyulması halinde yasal düzenlemelere de gidilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde sistemi duyurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

