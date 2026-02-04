"24 haftalık ücretli doğum izni" Meclis'e sunulacak

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak.

"Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.