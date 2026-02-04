Duman 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.02.2026 11:19

"24 haftalık ücretli doğum izni" Meclis'e sunulacak

AK Parti milletvekillerinin, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

"24 haftalık ücretli doğum izni" Meclis'e sunulacak
[Fotograf: AA]

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak. Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak.

"Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

ETİKETLER
TBMM
Sıradaki Haber
Deprem bölgesi için sağlanan dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Rekabet Kurulu'ndan Google hakkında soruşturma kararı
11:52
Soykırımcı İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişlerde Filistinlilere ağır şartlar getirdi
11:47
Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılacak hasta ve yaralı tahliyesi askıya alındı
11:54
Küresel ısınmanın yıkıcı etkisi: 2026 felaketlerle başladı
11:38
6 yaşındaki çocuğu öldüren kağıt toplayıcısının cezası kesinleşti
11:54
Antakya'nın tarihi çarşısı ayağa kalkıyor
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ