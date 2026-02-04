Duman 6ºC Ankara
Gündem
AA 04.02.2026 11:12

AK Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidecek

AK Parti milletvekilleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında depremlerden etkilenen 11 ilde bulunacak.

AK Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidecek

AK Parti milletvekilleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla deprem bölgesinde olacak.

Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Diyarbakır'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman Hatay'da, diğer genel başkan yardımcıları da deprem bölgesindeki illerde vatandaşlarla görüşecek.

Ayrıca depremlerden etkilenen 11 ilin AK Parti'li milletvekilleri de 6 Şubat Cuma günü temsil ettikleri illerde bulunacak, programlara katılacak.

Deprem bölgesinde, AK Parti milletvekilleri, depremlerden sonra yapılanları, konutların inşa süreçlerini anlatacak.

AK Parti
