Gündem
04.02.2026 11:27

15 yaş altına sosyal medya hesabı yasaklanıyor

AK Parti milletvekillerinin, 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamamasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

15 yaş altına sosyal medya hesabı yasaklanıyor

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi.

Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

Sosyal medya platformları yaş gruplarını gözeterek filtreleme gerçekleştirecek, çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesini sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında çocuklarla yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında bilgi vererek sunum yapmıştı.

