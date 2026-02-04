Açık -1.8ºC Ankara
AA 04.02.2026 06:05

Ardahan'da yoğun kar: Yollar kapalı, okullar tatil

Ardahan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte Posof ilçesi hariç tüm okullar tatil edilirken, 53 köy yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Ardahan'da yoğun kar: Yollar kapalı, okullar tatil

Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gece saatlerinde kar yağışının etkisini artırdığını belirten Emin, "Şu an itibarıyla 53 köyle ulaşım sağlayamıyoruz. Ekiplerimiz karla mücadeleyi sürdürüyor, önceliğimiz acil olan durumlara ve olaylara müdahale etmektir" dedi.

Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, valilik sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Posof ilçesi hariç, tüm ili kapsayan karara ilişkin, ayrıca, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personeli de idari izinli olacak.

ETİKETLER
Ardahan Ulaşım Kar Yağışı
