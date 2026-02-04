Açık 0.4ºC Ankara
Türkiye
AA 04.02.2026 00:24

Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan'da Posof ilçesi hariç olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, valilik sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Posof ilçesi hariç, tüm ili kapsayan karara ilişkin, ayrıca, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

Ardahan Tatil Eğitim Kar Yağışı
Oyuncu Ufuk Özkan'a organ nakli başarıyla gerçekleştirildi
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
