AA 04.02.2026 00:18

İran medyası: ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi

İran medyası, ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı Şahid-129 tipi insansız hava aracının (İHA) uluslararası sularda "rutin ve yasal" bir keşif görevi yürüterek görüntüleri üsse başarıyla ilettiğini ve ardından İHA ile iletişimin kesildiğini duyurdu.

İran medyası: ABD'nin düşürdüğünü açıkladığı İHA "rutin ve yasal" keşif görevindeydi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının ismi açıklanmayan askeri yetkililere dayandırdığı haberde, Şahid-129 tipi İHA ile uluslararası sularda rutin ve yasal bir keşif görevi yürüttüğü esnada iletişimin kesildiği belirtildi.

İHA'nın görevi sırasında görüntüleri başarıyla üsse ilettiği belirtilirken bağlantı kaybının nedeni konusunda inceleme başlatıldığı ve detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı
ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "Umman Denizi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü" duyurmuştu.

ABD İran ABD İran ilişkileri
