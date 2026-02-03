Filistin Kızılayı: İsrail, 29 hasta ve 50 refakatçinin Gazze'den çıkışına izin vermedi

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nems, İsrail'in, daha önce ilgili makamlar tarafından seyahat düzenlemeleri yapıldığı yönünde Kızılay'a bilgi verilen toplam 45 hasta ve 90 refakatçiden, 29 hasta ile 50 refakatçinin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına izin vermeyi reddettiğini söyledi.

İsrail'in sadece 16 hasta ve 40 refakatçinin seyahat etmesine izin verdiğini belirten Kızılay Sözcüsü, bu kişilerin tedavi için Gazze Şeridi'nden ayrılmak üzere Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yöneldiklerini aktardı.

Kızılay Sözcüsü Nems, gün içinde yaptığı açıklamada, 45 Filistinli hastanın yaklaşık 90 refakatçisiyle Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Emel Hastanesi’nden Refah Sınır Kapısı’na doğru yola çıktığını ve Mısır’a geçerek tedavi görmelerinin planlandığını belirtmişti.

Filistinli hastaların otobüs ve ambulanslarla, ayrıca Birleşmiş Milletler’e ait bazı araçların eşliğinde hareket ettiğini aktaran Nems, Gazze dışına tedavi amacıyla tahliye edilmesi planlanan hasta sayısının artırılmasını umut ettiğini dile getirmişti.

Nems, Gazze’de İsrail’in gerçekleştirdiği yıkımın ardından oluşan trajik durum nedeniyle Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 20 bin hastanın, Gazze Şeridi'nde tedavi imkanı bulamadığını ve yurt dışında acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye 12, Mısır'a 5 kişi geçti

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın açılışının ilk gününde yalnızca 5 hastanın çıkışına izin verdiğini belirtmişti.

Öte yandan Mısır basını ise dün Gazze'den 50 hasta ve 84 refakatçinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini yazmıştı.

Kahire yönetiminden, Gazze'den Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a kaç Filistinlinin geçtiğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ve Mısır basınında yer alan haberlere göre, Gazze tarafına ise 50 Filistinlinin geçmesi bekleniyordu ancak şu ana kadar bölgeye yalnızca 12 Filistinli ulaşabildi.

Refah Sınır Kapısı, sınırlı geçişlere açıldı

İsrail'in saldırıları sonucu altyapısı tahrip edilen ve yaklaşık 21 aydır kapalı bulunan Refah Sınır Kapısı'ndan pazartesi günü iki yönlü sınırlı geçişler başlamıştı.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyonu, Refah Sınır Kapısı'nın resmen faaliyete geçtiğini ve 50 Filistinlinin Gazze'ye, 50 Filistinlinin ise Mısır'a geçmesinin beklendiğini aktarmıştı. İsrail basını ise günde 150 kişinin Gazze'den çıkışına, 50 kişinin de Gazze'ye geri dönüşüne izin verileceğini yazmıştı.

Gazze'ye giriş ve çıkış yapacak kişilere İsrail onayı alındıktan sonra izin verileceği belirtilmişti.

Öte yandan İsrail ve Mısır medyasına göre, Kahire ile Tel Aviv arasında Gazze'ye günlük giriş-çıkış yapacak Filistinlilerin sayısı konusunda anlaşmazlık bulunuyor. İsrail, Gazze'den çıkanların sayısının dönenlerden fazla olmasını isterken, Mısır bunun Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabileceği endişesiyle söz konusu talebe karşı çıkıyor.

Öte yandan İsrail, Gazze'deki ateşkes planının önemli bir parçasını oluşturan insani yardımların ve ağır iş makinelerinin bölgeye girişini halen engelliyor.