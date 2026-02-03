Açık 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2026 23:00

Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Libya medyası, devrik lider Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
[Fotograf: Reuters]

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı.

Osman, Libya'daki bir televizyon kanalına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirterek, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Seyf Kaddafi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü." dedi.

Haberlerin ardından Seyfülislam Kaddafi’nin Avukatı Halid ez-Zaidi de, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada müvekkilinin öldürüldüğünü doğruladı.

Yaptığı açıklamada Zaidi, "Bu trajik olayda taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberler yalanlandı.

Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: ABD, Rusya ve Ukrayna çarşamba günü Abu Dabi'de üçlü görüşme yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazırız
22:53
Beyaz Saray: ABD, Rusya ve Ukrayna çarşamba günü Abu Dabi'de üçlü görüşme yapacak
22:27
Beyaz Saray: İran ile görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak
21:55
MEB ortak yazılı sınavlara yönelik konu ve soru dağılım tablolarını yayımladı
21:35
ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürdüklerini açıkladı
23:13
Bakan Bayraktar: Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşması imzalandı
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
Gediz Nehri'nin taşması nedeniyle Turgutlu Ovası'nda bazı tarım arazileri su altında kaldı
FOTO FOKUS
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ