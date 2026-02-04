Açık 0.4ºC Ankara
Dünya
AA 04.02.2026 00:28

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, bir Filistinli de yaralandı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli öldü

Sağlık yetkilileri, 19 yaşındaki Filistinli Ahmed Abdulal'ın cenazesinin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildiğini duyurdu.

Abdulal'ın, Han Yunus'un batısında, El-Mevasi bölgesinin güneyinde İsrail ordusu tarafından gerçek mermiyle ateş açılarak başından vurulduğu aktarıldı.

Han Yunus'un doğusunda da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir gencin orta derecede yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesinin doğusunda, sivilerin evlerine açılan ateşte İntisar Şemlah isimli Filistinli kadın doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail askeri araçlarından Gazze kentinin doğusundaki Sanfur Kavşağı ve Eş-Şevva Meydanı civarında vatandaşların evlerine yoğun ateş açıldığını söyledi.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
