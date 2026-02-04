Yağışlı hava yeniden etkili olacak

Yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor, yağış geliyor.

Son meteorolojik tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yarın ise yağışlı hava özellikle batı bölgelerde etkili olacak.

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Afyonkarahisar ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Cuma günü yağış alanı daha da genişleyecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak görülecek.

Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Bolu, Sivas, Toroslar mevkii, Kayseri ve Niğde’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski sürüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusu içinse çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

3 büyük il

Ankara’da bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Cuma günü ise yağmur bekleniyor.

İstanbul’da da cuma günü yağmur geçişleri görülecek. İzmir’de ise yarın ve Cuma günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün Başkent'te beklenen en yüksek sıcaklık 8, İstanbul'da 12, İzmir'de 18 derece olacak.