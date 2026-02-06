Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın NSosyal hesabından yaptığı duyuruya göre, Ürdün Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 7 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Ürdün Kralı II. Abdullah, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) February 6, 2026
Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın…