Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın NSosyal hesabından yaptığı duyuruya göre, Ürdün Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 7 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ziyaret çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.